Wajah Baru Tepian Musi: Wahana Bianglala Siap Meriahkan Pariwisata Palembang

Jumat, 27 Maret 2026 – 00:03 WIB
Sekda Kota Palembang Aprizal Hasyim. Foto: Diskominfo Palembang

jpnn.com, PALEMBANG - Kota Palembang berpeluang memiliki daya tarik wisata keluarga baru berupa wahana bianglala dan taman bermain anak.

Rencana ini dibahas dalam pertemuan antara pelaku usaha dengan Sekda Kota Palembang Aprizal Hasyim.

Dalam kesempatan itu, Sekda menyampaikan apresiasi kepada pelaku usaha yang menunjukkan minat untuk berkontribusi dalam pembangunan kota.

Menurutnya, kemajuan Palembang tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pelaku usaha yang berniat membangun Kota Palembang. Pembangunan tidak bisa dilakukan dari satu sisi saja, melainkan harus melibatkan seluruh stakeholder,” kata Aprizal, Kamis (26/3/2026).

Terkait lokasi pembangunan, awalnya proyek direncanakan berada di kawasan Benteng Kuto Besak (BKB).

Namun, mengingat kawasan tersebut merupakan wilayah heritage yang saat ini tengah dalam proses revitalisasi, Sekda menyarankan agar pelaku usaha mempertimbangkan alternatif lokasi lain yang tetap strategis.

Salah satu opsi yang diusulkan adalah kawasan Kampung Kapitan di wilayah 7 Ulu, yang berada di tepian Sungai Musi dan dinilai memiliki potensi pengembangan destinasi wisata baru.

Akan ada wahana Bianglala di Palembang, rencananya bianglala itu akan dibangun di kawasan Kampung Kapitan.

