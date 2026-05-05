Wajah Bengkak dan Pucat? Waspada Penurunan Fungsi Ginjal!

jpnn.com, JAKARTA - Tenaga kesehatan, dr. Vita mengingatkan masyarakat untuk tidak menyepelekan kondisi wajah yang tampak bengkak atau pucat.

Menurutnya, banyak orang kerap menganggap perubahan tersebut hanya sebagai dampak kelelahan atau kurang tidur.

“Namun, Anda harus waspada. Kondisi tersebut bisa menjadi sinyal dini bahwa tubuh sedang mengalami gangguan kesehatan serius, termasuk penurunan fungsi ginjal,” kata dr. Vita dalam keterangannya, Selasa (5/5).

Ia menjelaskan, perubahan pada wajah sering kali menjadi tanda awal yang kerap diabaikan oleh masyarakat.

“Ginjal berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan menyaring zat sisa dalam tubuh. Ketika fungsinya menurun, terjadi penumpukan cairan yang menyebabkan wajah tampak bengkak, terutama di area mata, serta kulit terlihat pucat atau kusam,” lanjutnya.

Selain perubahan pada wajah, penyakit ginjal kronis biasanya diikuti oleh sejumlah gejala penyerta yang perlu diwaspadai.

Gejala tersebut antara lain mudah lelah tanpa sebab yang jelas, pembengkakan pada area kaki atau tangan (edema), serta perubahan pola buang air kecil, baik dari frekuensi maupun warna urine.

“Gejala-gejala ini umumnya muncul secara perlahan, sehingga sering tidak disadari hingga kondisi ginjal sudah masuk ke tahap yang lebih serius,” jelasnya.