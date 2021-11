Wajah Hotman Paris dan Nikita Mirzani Terpampang di Times Square New York

jpnn.com, JAKARTA - Foto wajah Hotman Paris dan Nikita Mirzani tiba-tiba terpampang di Times Square, New York, Amerika Serikat.

Hal tersebut bisa terjadi lantaran billboard yang muncul di Times Square merupakan bagian promosi bisnis F&B Holywings Indonesia.

Hotman Paris dan Nikita Mirzani sebagai pemilik saham Holywings Indonesia ditampilkan di Times Square bersama beberapa nama lainnya.

"Flying soon. Holywings from Indonesia to USA," tulisan dalam papan reklame Holywings Indonesia ditampilkan di Times Square, Rabu (17/11).

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkap rasa bangga melihat wajahnya terpampang di Times Square.

"Holywings tampil di gedung tertinggi di New York City, ada muka Batak juga dan foto para artis Holywings Indonesia. Mulai go international," ungkap Hotman Paris.

Tidak hanya Hotman Paris, Nikita Mirzani juga girang setelah wajahnya muncul di Times Square New York.

"New York, here we are the Holywings Indonesia Group," tulis Nikita Mirzani di Instagram. (ded/jpnn)