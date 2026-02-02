Wajah Lama dan Harapan Baru, Dedi Kusnandar–Dion Markx Ramaikan Latihan Persib Bandung

jpnn.com - Suasana latihan Persib Bandung di Lapangan Pendamping Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (2/2) pagi, terasa berbeda.

Dua nama mencuri perhatian, yakni Dedi Kusnandar dan Dion Markx yang sudah mulai menyatu bersama skuad Pangeran Biru.

Dedi Kusnandar akhirnya kembali berlatih bersama Persib setelah sempat menjalani masa peminjaman selama setengah musim bersama Bhayangkara FC.

Sementara itu, Dion Markx menjalani sesi latihan perdananya sejak resmi diumumkan sebagai bagian dari Maung Bandung pekan lalu.

Keduanya tampak mengikuti seluruh program latihan dengan antusias.

Dedi, yang dikenal sebagai salah satu figur senior di tim, terlihat begitu menikmati setiap momen kebersamaannya kembali dengan rekan-rekan setim.

Gelandang yang akrab disapa Dado itu mengakui ada perasaan emosional ketika kembali mengenakan atribut Persib.

Dia menyebut perpisahan sebelumnya bukan hal yang mudah mengingat ikatan panjang yang telah terjalin dengan klub.