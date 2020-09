Wajah Suami Dihina, Meggy Wulandari Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Mantan istri komedian Kiwil, Meggy Wulandari mulai terbuka perihal sosok suami barunya.

Perempuan berhijab itu pun sudah memperlihatkan wajah pria yang menikahinya pada 19 September lalu.

Pada unggahan di akunnya di Instagram, Meggy tampak berpose mesra dengan pria yang diketahui bernama Mamad Muhammad tersebut.

“Jangan dilihatin aja istrinya. Disayang terus aja sampai selamanya. Sampai Jannahnya Allah SWT," tulis Meggy, sebagai keterangan foto.

Unggahan itu pun menuai beragam komentar dari warganet. Bahkan ada yang usi menyamakan wajah Mamad dengan Kiwil.

Ibu tiga anak itu rupanya kesal dengan komentar warganet yang menghina suami barunya itu.

Dia bahkan mengingatkan bahwa ada Undang Undang ITE yang bisa menjerat para warganet usil.

“Apa pun omongan jelek orang-orang tentang saya, enggak aku pikirin. Tetapi kalau orang-orang hina suamku dan anak-anakku, oh No No. Urusannya akan panjang sama saya karena ada undang-undang ITE,” tegasnya. (jlo/jpnn)



