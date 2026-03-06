Waka BGN Temukan Mitra Memonopoli Bahan Baku Pangan 9 SPPG di Pekanbaru, Waduh!

jpnn.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menyatakan yayasan maupun Mitra SPPG tidak boleh memonopoli pasokan bahan baku pangan untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Yayasan maupun Mitra SPPG yang melanggar, apalagi memaksa Kepala SPPG agar hanya menerima pasokan dari satu dua supplier yang mereka siapkan, akan ditindak tegas, dengan penghentian sementara operasi dapur atau disuspend.

"Besok sampaikan pagi-pagi ke Mitra, atau kalau perlu malam ini juga, bahwa barusan bertemu dengan Ibu Waka yang galak banget. Kalau bilang di-suspend, akan di-suspend benaran. Minta 15 supplier. Bisa? (Bisa, Bu.) Minggu ini harus berubah!" kata Nanik dalam acara Rapat Koordinasi dengan para Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan se Kota Pekanbaru, serta Para Koordinator Wilayah SPPG Se Provinsi Riau, di Pekanbaru, Rabu (4/3/2026), dikutip dari siaran pers.

Awalnya, dalam Rapat Koordinasi yang dihadiri 326 orang pengelola dapur MBG itu, Nanik memanggil kepala SPPG yang memiliki supplier bahan baku pangan kurang dari 5 unit usaha. Ternyata ada 9 Kepala SPPG yang berani tampil.

Nanik kemudian menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 38 Ayat 1 Perpres 115 tahun 2025, SPPG harus memberdayakan koperasi merah putih, koperasi desa, BUMdes, UMKM, petani langsung, peternak langsung, dan lain-lain usaha mikro. Aturan itu juga ada dalam Petunjuk Teknis Tata Kelola MBG.

Berdasarkan aturan itu, SPPG wajib menggunakan produk UMKM dan bahan pangan dari para petani, peternak, dan nelayan kecil, koperasi, serta warga masyarakat di sekitar dapur MBG.

Dengan banyaknya supplier yang terlibat, diharapkan masyarakat di sekitar dapur dapat ikut merasakan manfaat program MBG karena roda ekonomi bergerak. "SPPG harus menggunakan minimal 15 suplier bahan pangan," ujar Nanik.

Waka BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi itu lalu memerintahkan Kepala Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Riau, untuk menyelesaikan persoalan monopoli supplier.