Waka MPR Dorong Anak Bangsa Isi Kemerdekaan Lewat Peran Aktif dalam Proses Pembangunan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong peran aktif setiap anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui proses pembangunan di berbagai bidang.

Menurutnya, hal ini demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Pernyataan tersebut disampaikannya menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap 17 Agustus.

"Momentum peringatan Hari Kemerdekaan harus bisa dimanfaatkan untuk memperkuat langkah kita bersama mewujudkan kesejahteraan bagi setiap anak bangsa," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/8).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2025 masih berada di angka 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta orang.

Meski terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya, upaya untuk menekan angka kemiskinan tahun depan masih cukup menantang, karena pemerintah menargetkan angka kemiskinan 6,5 persen pada 2026.

Menurut Lestari, tingkat kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat.

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 mencatat bahwa prevalensi stunting Indonesia masih 19,8 persen.