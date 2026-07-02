Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Waka MPR Dorong Langkah Nyata dan Kolaboratif Tekan Anak Tidak Sekolah di Indonesia

Kamis, 02 Juli 2026 – 20:59 WIB
Waka MPR Dorong Langkah Nyata dan Kolaboratif Tekan Anak Tidak Sekolah di Indonesia - JPNN.COM
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengingatkan persoalan anak tidak sekolah di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diatasi bersama dengan langkah intervensi yang tepat.

"Langkah nyata dan kolaborasi pihak-pihak terkait harus segera diambil untuk mengatasi angka anak tidak sekolah, selain langkah intervensi yang tepat," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/7).

Dia menyampaikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026 mencatat, 3.966.858 anak usia sekolah belum mengakses pendidikan, terdiri dari 1.913.633 anak belum pernah sekolah, 986.755 anak putus sekolah, dan 1.066.470 anak lulus tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Baca Juga:

"Angka ini alarm serius. Kita tidak bisa hanya berhenti pada data. Dibutuhkan langkah nyata dengan memanfaatkan data terkini agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.

Menurut Rerie, upaya mengatasi angka tidak sekolah harus ditangani hingga menyentuh akar masalahnya.

Anggota Komisi X DPR itu mendorong optimalisasi pemanfaatan data anak tidak sekolah hingga tingkat desa, serta political will dari para pemangku kepentingan untuk segera mengatasi persoalan tersebut.

Baca Juga:

"Dengan data akurat, bantuan seperti peralatan pembelajaran jarak jauh, Program Indonesia Pintar, dan beasiswa bisa tepat sasaran," tegas Rerie.

Selain itu, lanjut Rerie, program pendidikan kesetaraan non-formal seperti Paket A, B, dan C, serta pendidikan vokasi berbasis keterampilan kerja harus menjadi prioritas.

Data Kemendikdasmen per 1 April 2026 mencatat sebanyak 3.966.858 anak usia sekolah belum mengakses pendidikan, begini respons Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   anak tidak sekolah  MPR RI  Lestari Moerdijat  pendidikan  Sekolah  anak 
BERITA ANAK TIDAK SEKOLAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp