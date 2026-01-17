Waka MPR Dorong Penguatan Ekosistem Digital Dukung Pertumbuhan Kreativitas Anak Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 – 16:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan kemampuan adaptasi dan kreativitas anak bangsa butuh dukungan ekosistem yang kuat dan terarah agar mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi yang semakin cepat.

Menurut Lestari, sejatinya secara individu generasi muda memiliki modal dasar kemampuan adaptasi dan kreativitas saat menghadapi cepatnya perkembangan teknologi.

"Namun ekosistem yang belum sepenuhnya siap menyebabkan muncul beragam tantangan yang harus segera diatasi," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/1).

Baca Juga: Wamendagri Ribka Haluk Apresiasi Kiprah Kemkomdigi Perkuat Ekosistem Digital Nasional

Berdasarkan Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2023-2024, penetrasi internet di Indonesia mencapai 79,5 persen.

Bahkan, untuk kelompok usia 13-18 tahun (remaja), penetrasi hampir menyentuh 100 persen di perkotaan.

Sementara itu, Survei Literasi Digital Indonesia 2023 menyebutkan indeks literasi digital Indonesia berada di angka 3,84 dari skala 5 (kategori 'sedang').

Namun, aspek keamanan digital (3,52) dan kecakapan digital (3,44) masih relatif rendah.

Lestari menilai kondisi tersebut harus segera dijawab dengan langkah nyata dengan mempersiapkan ekosistem digital yang kuat, adil, dan terarah bagi generasi penerus bangsa.