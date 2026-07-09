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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Waka MPR Dorong Penguatan Sistem Perlindungan Anak Sejak Dini Lewat Gerak Bersama

Kamis, 09 Juli 2026 – 06:17 WIB
Waka MPR Dorong Penguatan Sistem Perlindungan Anak Sejak Dini Lewat Gerak Bersama - JPNN.COM
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat membuka diskusi daring bertema Memutus Rantai Kekerasan terhadap Anak: Penguatan Sistem Perlindungan, Pengasuhan, dan Layanan Psikososial yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (8/7). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong penguatan sistem perlindungan anak sejak dini melalui gerak bersama seluruh elemen bangsa.

Langkah ini sebagai bagian upaya memutus rantai kekerasan terhadap anak.

"Penanganan kasus kekerasan terhadap anak, setiap tahunnya, mustahil diselesaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sendirian tanpa adanya keterlibatan aktif dalam ekosistem multipihak," kata Lestari Moerdijat.

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Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka diskusi daring bertema Memutus Rantai Kekerasan terhadap Anak: Penguatan Sistem Perlindungan, Pengasuhan, dan Layanan Psikososial yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (8/7).

Diskusi yang dimoderatori Direktur Pemberitaan Media Indoensia Abdul Kohar itu menghadirkan Kepala Subbagian Pembinaan Operasional Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang/Kasubbagbinopsnal Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri AKBP Ema Rahmawati, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra, dan Reza Indragiri Amriel Psikologi forensik, Konsultan Yayasan Lentera Anak).

Hadir pula Shinta Sari Shaleh (Psikolog & Konsultan Kesehatan Holistik) sebagai penanggap.

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Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, kolaborasi menjadi kunci utama untuk membangun sistem perlindungan yang holistik, aman, dan berkelanjutan bagi masa depan generasi muda.

Rerie berpendapat akar kekerasan terhadap anak sering kali bersumber dari dalam rumah, akibat akumulasi stres ekonomi orang tua dan pewarisan pola asuh represif dari generasi sebelumnya yang tidak pernah diputus.

Waka MPR membuka diskusi daring bertema Memutus Rantai Kekerasan terhadap Anak: Penguatan Sistem Perlindungan, Pengasuhan, dan Layanan Psikososial

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TAGS   Perlindungan anak  kekerasan terhadap anak  Lestari Moerdijat  MPR RI  korban kekerasan  Kekerasan 
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