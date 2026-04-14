Waka MPR Dorong Peta Jalan PLTS 100 GW untuk Mempercepat Transisi Energi

Selasa, 14 April 2026 – 06:45 WIB
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyampaikan apresiasi terhadap para pelaku sektor energi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PLN, Senin (13/4).

Eddy menilai peran perusahaan, seperti PLN, Pertamina dan pelaku usaha swasta energi lainnya sangat krusial dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam rapat tersebut, Eddy menegaskan perlunya lima fokus utama dalam pengembangan transisi energi nasional.

Baca Juga:

Pertama, membangun ketahanan energi dalam negeri.

Kedua, turut mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi tinggi.

Ketiga, mengurangi jejak karbon. Keempat, memastikan biaya transisi energi sesuai keekonomian dan kemampuan.

Baca Juga:

Terakhir, lanjut Eddy, adalah memastikan kesiapan pelaku usaha dalam negeri agar investasi besar-besaran di sektor energi terbarukan dinikmati seutuhnya oleh industri dan manufaktur Indonesia.

“Transisi energi melahirkan green industries dan green jobs bagi putra putri Indonesia. Industri yang terbangun akan membuka lapangan kerja sehingga menyerap tenaga kerja formil yang sangat dibutuhkan,” kata Eddy.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan apresiasi terhadap para pelaku sektor energi

transisi energi  Plts  Eddy Soeparno  MPR RI  ketahanan energi 
BERITA TRANSISI ENERGI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
