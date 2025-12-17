Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Waka MPR Dorong Sistem Pendidikan Adaptif Demi Persiapkan SDM Nasional Berdaya Saing

Rabu, 17 Desember 2025 – 06:05 WIB
Waka MPR Dorong Sistem Pendidikan Adaptif Demi Persiapkan SDM Nasional Berdaya Saing - JPNN.COM
Waka MPR Lestari Moerdijat mendorong sistem pendidikan adaptif terhadap perkembangan zaman demi mempersiapkan SDM nasional yang berdaya saing. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong kesiapan penerapan sistem pendidikan yang tepat bagi peserta didik agar mampu menjawab berbagai tantangan, seiring cepatnya perkembangan zaman.

Dia mengingatkan perkembangan teknologi yang cepat membutuhkan kemampuan adaptasi untuk menjawab tantangan yang ada.

"Butuh kesiapan sistem pendidikan yang tepat agar mampu melahirkan generasi penerus yang berdaya saing untuk menjawab tantangan di masa depan," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/12).

Baca Juga:

Dia menyampaikan berdasarkan laporan National Center for Education Statistics (NCES), penilaian Programme for International Student Assessment (PISA) siklus ke-9 pada 2025 akan berfokus pada sains, serta adanya penilaian baru terkait kemampuan bahasa asing, dan kemampuan siswa dalam mengelola pembelajaran mandiri dengan perangkat digital.

Sebelumnya, sejak 2000, penilaian PISA yang berlangsung setiap 3 tahun sekali itu, mengukur kemampuan matematika, sains, dan literasi siswa secara global.

Pada penilaian PISA 2022, Indonesia berada di peringkat ke 69 dari 80 negara yang terdaftar dengan skor 366 untuk matematika, 383 untuk sains, dan 359 untuk membaca.

Baca Juga:

Pencapaian tersebut lebih rendah daripada capaian sebelumnya pada PISA 2018 dengan 379 (matematika), 396 (sains), dan 371 (membaca).

Menurut Lestari, perlu keterlibatan semua pihak terkait untuk mengejar ketertinggalan dalam upaya membangun sumber daya manusia (SDM) nasional yang berdaya saing.

Waka MPR Lestari Moerdijat mendorong sistem pendidikan adaptif terhadap perkembangan zaman demi mempersiapkan SDM nasional yang berdaya saing

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sistem Pendidikan  Lestari Moerdijat  SDM nasional  SDM berdaya saing  MPR RI  pendidikan  peserta didik 
BERITA SISTEM PENDIDIKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp