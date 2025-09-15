Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Waka MPR Dorong Tata Kelola Sampah Segera Diperbaiki, Cegah Banjir Berulang di Bali

Senin, 15 September 2025 – 21:41 WIB
Waka MPR Dorong Tata Kelola Sampah Segera Diperbaiki, Cegah Banjir Berulang di Bali - JPNN.COM
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendorong agar perbaikan tata kelola dan manajemen sampah segera dilakukan agar bencana banjir di Bali tidak terulang di daerah-daerah lain. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mendorong agar perbaikan tata kelola dan manajemen sampah segera dilakukan.

Hal ini agar bencana banjir di Bali tidak terulang di daerah-daerah lain.

Pernyataan tersebut disampaikan Eddy di sela-sela menerima kehadiran duta besar (Dubes) negara sahabat untuk Indonesia di MPR.

Baca Juga:

“Krisis sampah di tengah anomali cuaca akibat perubahan iklim membuat banjir menjadi tidak terhindarkan. Semua faktor ini yang membuat banjir di Bali sedemikian parah dampaknya bagi masyarakat dan menimbulkan korban. Situasi ini tidak boleh terulang dan harus ada langkah antisipasi segera,” kata Eddy dalam keterangannya, Senin (15/9).

Doktor Ilmu Politik UI ini menegaskan krisis sampah yang saat ini melanda kota-kota besar harus diselesaikan dengan manajemen krisis agar segera tertangani.

Menurut Eddy, kalau penanganannya sekedar manajemen biasa tanpa ada urgensi antisipasi segera maka potensi bencana ekologis bisa terulang.

Baca Juga:

Dia menegaskan keselamatan masyarakat harusnya jadi prioritas utama.

Karena itu, lanjut Eddy, manajemen mengatasi krisis sampah ini membutuhkan intervensi pemerintah pusat bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Waka MPR Eddy Soeparno mengingatkan banjir di Bali tidak boleh berulang dan harus ada langkah antisipasi segera

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir di Bali  banjir  tata kelola sampah  Eddy Soeparno  MPR RI  sampah  krisis sampah 
BERITA BANJIR DI BALI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp