Waka MPR Dorong Upaya Bersama untuk Mengatasi Tantangan Dampak Konflik Global

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong seluruh pihak terkait untuk menjawab sejumlah tantangan dampak konflik global agar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Prospek Perdamaian Rusia-Ukraina dan Dampaknya Bagi Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (27/8).



"Dampak konflik global ke sejumlah sektor harus menjadi kepedulian bersama untuk segera diatasi dengan berbagai upaya, demi mewujudkan perdamaian di kawasan yang mampu mendukung pertumbuhan perekonomian nasional," kata Lestari.

Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dandy F. Soeparan (Fungsional Madya pada Direktorat Eropa II Kementerian Luar Negeri RI), Prof. Evi Fitriani, Ph.D (Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia), dan Dr. Hendra Manurung (Dosen Hubungan Internasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula Shofwan Al Banna Choiruzzad, Ph.D. (Pengamat Hubungan Internasional) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, konflik Ukraina-Rusia berdampak langsung pada ekonomi negara-negara sekawasan maupun negara lain di dunia, termasuk Indonesia.

Oleh karena itu, harus mampu diantisipasi dengan langkah-langkah yang konkret.

Apalagi, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial merupakan salah satu amanat konstitusi UUD 1945.

"Ini menjadi komitmen Indonesia untuk berperan aktif, menjaga, mengupayakan dan menciptakan tatanan dunia yang damai, sekaligus sebagai bagian upaya menekan dampak konflik global di kawasan," tuturnya.