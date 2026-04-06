Waka MPR Dukung Upaya Pemberdayaan Perempuan Lewat Kemudahan Akses Pendidikan Bermutu

jpnn.com, JAKARTA - Lestari Moerdijat: Kemudahan Akses Pendidikan Bermutu Kunci Utama Pemberdayaan Perempuan

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendukung upaya pemberdayaan perempuan melalui kemudahan akses dan pendidikan berkualitas bagi setiap warga negara, termasuk bagi perempuan.

“Pemberdayaan perempuan tidak bisa dipisahkan dari akses dan mutu pendidikan. Ini adalah jalan utama membuka pengetahuan, membangun kepercayaan diri, dan memperluas ruang kepemimpinan perempuan,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/4).

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi mencanangkan April 2026 sebagai Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan.

Pencanangan yang berlangsung di Kantor Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Rabu (1/4), mengusung tema “Pemberdayaan Perempuan: Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”.

Menurut Lestari, langkah progresif ini merupakan respons strategis terhadap berbagai tantangan fundamental yang masih membayangi kaum perempuan di Indonesia.

Pada 2025, skor Indeks Kesenjangan Gender (Gender Gap Index) Indonesia yang dilaporkan pada World Economic Forum (WEF) tercatat 0,692.

Dengan capaian itu, Indonesia berada di peringkat ke-97 dunia dari 148 negara, dan menempati posisi ke-7 dari 10 negara ASEAN.