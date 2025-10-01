Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Waka MPR Eddy: Parlemen Harus Dorong Percepatan Transisi Energi & Aksi Iklim Lebih Nyata

Rabu, 01 Oktober 2025 – 16:54 WIB
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan parlemen harus mengambil peran strategis dalam mendorong percepatan transisi energi dan aksi iklim. Foto: MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan parlemen harus mengambil peran strategis dalam mendorong percepatan transisi energi dan aksi iklim yang lebih nyata.

Hal itu harus dilalukan sebagai upaya menghadapi dampak krisis iklim yang semakin meluas.

Hal disampaikan Eddy saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Peran Strategis Parlemen dalam Aksi Iklim: Kolaborasi untuk Masa Depan Indonesia” yang digelar Fraksi PAN DPR RI.

Hadir mendampingi Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey dan Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan.

Eddy menyoroti ketergantungan Indonesia yang masih sangat besar pada energi fosil, khususnya batu bara.

Menurut dia, Indonesia mempunyai potensi sumber energi terbarukan yang berlimpah.

“Hari ini, lebih dari 60% kebutuhan listrik nasional masih bersumber dari batubara. Di radius 150 km dari Jakarta saja terdapat enam PLTU batubara. Di sisi lain, saat ini kita menghadapo polusi udara yang serius termasuk diantaranya bersumber dari emisi transportasi, industri, dan rumah tangga,” ungkapnya.

Eddy mengungkapkan polusi udara dan perubahan iklim semakin terasa dan berdampak pada kehidupan sehari-hari. Mulai dari banjir dan hujan deras di musim kemarau hingga indeks kualitas udara yang memburuk.

TAGS   MPR RI  Parlemen  transisi energi  iklim 
