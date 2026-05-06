Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Waka MPR Eddy Puji Komitmen Prabowo Jadikan Sampah Prioritas Nasional, Penting

Rabu, 06 Mei 2026 – 12:13 WIB
Waka MPR Eddy Puji Komitmen Prabowo Jadikan Sampah Prioritas Nasional, Penting - JPNN.COM
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan pentingnya percepatan pengembangan waste-to-energy (WtE) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Foto: MPR

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan pentingnya percepatan pengembangan waste-to-energy (WtE) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Menurutnya itu merupakan strategi kunci dalam menjawab dua tantangan besar Indonesia sekaligus, yakni krisis pengelolaan sampah dan kebutuhan transisi menuju energi bersih.

Eddy menekankan bahwa persoalan sampah di Indonesia telah mencapai titik darurat.

Baca Juga:

Dari total timbunan sampah nasional yang mencapai lebih dari 56 juta ton per tahun, sekitar 61% di antaranya masih belum terkelola dengan baik dan sebagian besar berakhir di tempat pembuangan terbuka atau mencemari lingkungan.

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga kesehatan publik serta efisiensi ekonomi nasional.

Secara khusus Eddy Soeparno mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo menjadikan penanganan sampah sebagai prioritas nasional sekaligus terobosan dengan pendekatan WtE dalam menangani sampah.

Baca Juga:

“Persoalan sampah menjadi prioritas Presiden Prabowo dan ini perlu diapresiasi. Karena pendekatan konvensional dalam pengelolaan sampah tidak lagi memadai. Oleh karena itu, transformasi menuju model ekonomi sirkular melalui pengembangan PLTSa menjadi langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo,” ungkap saat menjadi pembicara dalam rangkaian agenda Parlemen Kampus 2026 kerja sama DPR RI dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS).

Secara global, pengembangan WtE telah terbukti efektif.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan pentingnya percepatan pengembangan waste-to-energy (WtE) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MPR RI  Eddy Soeparno  APBN  Presiden Prabowo Subianto 
BERITA MPR RI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp