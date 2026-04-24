JPNN.com - Nasional - Humaniora

Waka MPR Eddy Soeparno Janjikan Beasiswa S2 untuk Anak Buruh Lulusan Terbaik Unpatti

Jumat, 24 April 2026 – 19:43 WIB
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, AMBON - Ada yang menarik saat rangkaian acara wisuda dan Dies Natalis ke-63 Universitas Pattimura Ambon.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno saat memulai memberikan sambutan menyampaikan akan memberikan beasiswa studi magister (S2) untuk lulusan terbaik Universitas Pattimura, Claris Fransiska Lali Neka.

Mahasiswi Unpatti asal NTT yang merupakan anak buruh pelabuhan meraih predikat cumlaude dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) sempurna 4,00.

“Dia membuktikan kepada semua orang bahwa apa yang dicita-citakannya untuk meraih gelar sarjana dapat diperoleh dengan hasil maksimal,” kata Eddy dalam keterangannya, Jumat (24/4).

Menurut Eddy, capaian tersebut menjadi bukti keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk meraih prestasi tertinggi di perguruan tinggi, sekaligus menegaskan pentingnya dukungan bagi generasi muda berprestasi.

Eddy menambahkan pihaknya akan mengupayakan agar Claris dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang magister melalui berbagai skema beasiswa, termasuk kemungkinan melanjutkan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang sebelumnya diterima saat menempuh studi sarjana.

“Ketika nanti ananda Claris Fransisca akan melanjutkan studi S2, kami akan perjuangkan beasiswa KIP Kuliah yang sebelumnya sudah dia dapatkan pada jenjang S1. Kalaupun ternyata tidak dapat, saya pribadi akan bertanggung jawab agar Claris bisa melanjutkan studi ke S2,” ujar Eddy di hadapan rektor dan civitas academica Unpatti.

"Semoga ananda Claris meraih cita-citanya dengan beasiswa itu,” lanjutnya.

TAGS   Beasiswa S2  mahasiswa unpatti  MPR RI  Eddy Soeparno  Universitas Pattimura  anak buruh 
