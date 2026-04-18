Waka MPR Eddy Soeparno Puji Langkah Prabowo Evaluasi MBG Agar Lebih Tepat Sasaran

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan apresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan.

Menurut Eddy, kebijakan Presiden Prabowo mengevaluasi MBG juga tepat, karena di tengah ketatnya ruang fiskal, efisiensi program adalah keputusan yang realistis.

“Sejak awal pemerintahan beliau, Presiden selalu bekerja berdasarkan prinsip no one is left behind, khususnya bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi dan paling membutuhkan,” kata Eddy dalam keterangannya, Sabtu (18/4).

Selain itu, Eddy mengatakan langkah Presiden Prabowo mendahulukan MBG untuk anak-anak yang membutuhkan menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap prinsip keadilan sosial di mana kebijakan publik diarahkan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan terlebih dahulu.

“Keputusan ini mencerminkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi riil di lapangan. Prioritas kepada daerah yang membutuhkan merupakan bentuk konkret dari kebijakan yang berbasis kebutuhan di daerah-daerah yang rentan gizi maupun kemiskinan,” terang Eddy.

Doktor Ilmu Politik UI ini menilai pendekatan berbasis kebutuhan ini penting untuk memastikan efektivitas program MBG, terutama dalam upaya menekan angka stunting, meningkatkan kualitas gizi anak, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia ke depan.

“Kami berharap pemberian MBG ke depannya didasarkan pada keakurasian data agar mereka yang berhak menerima MBG, senantiasa mendapatkan asupan gizi yang disediakan oleh negara," ujar Eddy,

Terakhir, Eddy juga menekankan implementasi program ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat meningat banyaknya keluhan atas kualitas dan porsi makanan MBG yang tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana ditentukan BGN.