JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Waka MPR Eddy Soeparno Sebut ICCF 2025 akan Rumuskan Aksi Nyata Hadapi Krisis Iklim

Kamis, 16 Oktober 2025 – 14:40 WIB
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno (tengah) menyampaikan kesiapan penyelenggaraan Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 di Gedung DPR/MPR pada 21-23 Oktober 2025. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 siap digelar di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senayan pada 21-23 Oktober 2025.

Acara tersebut merupakan kolaborasi antara MPR RI bersama Emil Salim Institute.

Menurut inisiator ICCF 2025 yang juga Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, acara ini akan menjadi titik temu dari berbagai pemangku kepentingan dalam upaya menghadapi dampak krisis iklim.

"ICCF 2025 menjadi titik temu sekaligus ruang kolaborasi bagi pegiat iklim, pengambil kebijakan, akademisi hingga pelaku usaha di bidang energi terbarukan untuk bersama-sama menyatukan langkah menghadapi krisis iklim," kata Eddy dalam keterangannya, Kamis (16/10).

Doktor Ilmu Politik UI ini menyampaikan pembahasan dalam ICCF 2025 akan fokus pada ide dan gagasan dalam mewujudkan ketahanan pangan, energi, air dan wilayah dalam menghadapi ancaman krisis iklim.

"Pembahasan dalam ICCF 2025 ini adalah bagian dari upaya kami memberikan dukungan ide, masukan dan gagasan untuk visi Presiden Prabowo mewujukan visi ketahanan pangan, energi, hingga air," ujar Eddy.

Selain itu, Eddy yang juga Waketum PAN ini menjelaskan ICCF 2025 akan membahas isu-isu aktual berkaitan dengan lingkungan dan krisis iklim, salah satunya adalah pembahasan khusus mengenai potensi krisis sampah.

"Kami menyelenggarakan diskusi khusus tentang ancaman krisis sampah, solusi yang disiapkan hingga peluang investasi dan potensi energi terbarukan dalam teknologi waste to energy yang saat ini sudah disiapkan oleh pemerintah," bebernya.

