Waka MPR Eddy Soeparno Yakinkan Investor Kondisi Indonesia Tetap Aman untuk Investasi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno meyakinkan investor jika kondisi Indonesia tetap aman untuk berinvestasi dan mengembangkan serta melakukan aktivitas ekonomi.

Dia menegaskan sebagai salah satu negara demokrasi terbesar maka dinamika politik menjadi salah satu bagian penting dalam tata pemerintahan di Indonesia.

Menurut Eddy, pemerintah terus berupaya untuk responsif terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.

“Presiden Prabowo memberikan ruang terhadap kritik dan evaluasi serta masukan dari masyarakat sepanjang tidak anarkis, tidak merusak fasilitas umum dan tidak memecah belah masyarakat. Ini bukti pemerintah yang responsif dan mendengarkan aspirasi masyarakat,” tegas Eddy dalam keterangannya, Selasa (2/9).

Doktor Ilmu Politik UI ini juga menyampaikan pemerintah terus berupaya untuk menjaga komunikasi aktif dengan pelaku usaha, emiten, dan investor merupakan sinyal positif bahwa dunia usaha tidak perlu terjebak dalam kecemasan berlebihan.

Eddy menegaskan stabilitas ekonomi nasional adalah fondasi utama. Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tetap positif dengan cadangan devisa yang kuat.

"Apalagi sampai saat ini Indonesia juga memiliki sistem perbankan yang relatif sehat. Ini yang harus dijaga bersama-sama,” tegasnya.

Waketum PAN ini juga menegaskan pemerintah terus berbenah untuk memenuhi kebutuhan investor dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, keamanan dan juga memberantas segala bentuk premanisme dan pungli.