JPNN.com - Nasional - Humaniora

Waka MPR: Gerakan Pramuka Harus Mampu Bangun Karakter Generasi Muda

Kamis, 14 Agustus 2025 – 16:21 WIB
Waka MPR: Gerakan Pramuka Harus Mampu Bangun Karakter Generasi Muda
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan Gerakan Pramuka harus mampu memainkan peran strategis dalam membangun karakter generasi muda Indonesia. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan Gerakan Pramuka harus mampu memainkan peran strategis dalam membangun karakter generasi muda Indonesia yang berjiwa patriotik berlandaskan nilai-nilai kebangsaan warisan para pendiri negeri.

"Organisasi kepanduan harus mampu menjadi salah satu saluran efektif untuk memperkuat identitas nasional dan rasa cinta tanah air di kalangan pemuda," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/8).

Menurut Lestari, dalam kegiatan Pramuka sejatinya juga bisa dimanfaatkan untuk mengasah berbagai bakat dan talenta yang dimiliki generasi muda di Indonesia.

Bersamaan dengan langkah itu, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, juga harus ditanamkan nilai-nilai Pancasila, persatuan, dan kesadaran berbangsa.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 mencatat Indonesia memiliki sekitar 65,8 juta pemuda berusia 16–30 tahun, yang merupakan 24% dari total populasi.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 25 juta pemuda aktif terlibat dalam organisasi kepemudaan, dengan Gerakan Pramuka mencatat 8,2 juta anggota aktif di seluruh Indonesia.

Berdasarkan catatan tersebut, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, Gerakan Pramuka memiliki potensi yang besar sebagai salah satu instrumen dalam proses pembangunan karakter generasi penerus bangsa.

"Kami sangat berharap Gerakan Pramuka dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan mampu menjalankan fungsinya sebagai wadah pengembangan diri anak bangsa, untuk mempersiapkan generasi penerus menghadapi berbagai tantangan di masa depan," pungkas Lestari. (jpnn)

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan Gerakan Pramuka harus mampu memainkan peran strategis dalam membangun karakter generasi muda Indonesia.

Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, JPNN.com

TAGS   MPR RI  Lestari Moerdijat  Pramuka  generasi muda 
