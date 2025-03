Waka MPR Ibas Ajak Generasi Muda Kembangkan Ekonomi Kreatif Lokal ke Kancah Global

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pemberdayaan generasi muda melalui pengembangan ekonomi kreatif merupakan langkah strategi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ibas juga mengajak anak muda untuk tidak terjebak tren sesaaat atau FOMO (Fear of Missing Out) dan lebih fokus pada satu bidang untuk benar-benar ditekuni atau YONO (You Only Need One).

Hal tersebut disampaikan Ibas dalam Diskusi Kebangsaan bertajuk 'Kreatif Berkarya, Muda Berjaya: Ekonomi Kreatif New Engine of Growth’, Selasa (4/3).

“Hari ini kita tidak membahas robot trading, skema ponzi palsu, binary option, atau jual beli barang palsu online, tetapi kita lebih banyak ingin membahas dan mendengar tentang ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru,” kata Ibas.

Dia pun memberi apresiasi pada para pelaku ekonomi kreatif muda yang memiliki peran sentra dalam membangun ekonomi kreatif nasional, yang lebih kuat dan mandiri, serta tidak sedikit dalam membuka lapangan kerja baru.

Menurut Ibas, instrumen pemberdayaan generasi muda merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi nasional untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dia mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, dan ekonomi kreatif salah satu yang memiliki peran strategis dalam mencapai target tersebut.

Ibas kemudian membahas bagaimana pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia yang sudah dikembangkan sejak era cetak biru ekonomi kreatif Presiden SBY.