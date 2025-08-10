Waka MPR Ibas Sebut Co-Firing Biomassa Jadi Solusi Energi Bersih dan Ekonomi Baru

jpnn.com, PACITAN - Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) alias Ibas menekankan pentingnya penerapan teknologi co-firing biomassa sebagai solusi pengurangan emisi karbon sekaligus peluang ekonomi baru.

Dia menilai co-firing yang memadukan pembakaran batu bara dengan limbah pertanian dan sampah terpilah mampu memperkuat ketahanan energi nasional sambil menciptakan industri baru dan lapangan kerja.

Ibas juga menegaskan urgensi pengesahan RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai landasan hukum percepatan transisi energi.

Hal tersebut disampaikannya saat audiensi dengan PT PLN Nusantara Power (PLN NP) Unit Pembangkit Pacitan yang mengusung tema 'Co-Firing Biomassa: Tantangan, Peluang, dan Peran PLTU dalam Mendorong Pencapaian Target EBT Nasional' di Pacitan.

Ibas mengatakan kabupaten sebesar Pacitan ini memiliki PLTU, sumber energi yang bisa mengaliri, menghidupi masyarakat tidak hanya di Pacitan tetapi juga lebih luas di tanah Jawa dan Bali.

"Kita bersyukur bahwa program ini hadir berkat inisiasi Presiden SBY, putra daerah Pacitan, yang melihat kebutuhan energi sebagai tantangan strategis bangsa,” ujar Ibas dalam keterangannya, Minggu (10/8).

Wakil rakyat dari Partai Demokrat ini berharap pengelolaan PLTU Pacitan dapat berjalan optimal dan efisien, sehingga Indonesia semakin mandiri dalam penyediaan energi.

“Kalau ingin terus lebih maju dan sejahtera, kita harus memperhatikan energi. Apalagi dunia kini bergerak mengurangi ketergantungan pada energi fosil,” tambahnya.