JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Waka MPR Ibas Sebut Pendidikan Inklusif Kunci Ciptakan Generasi Muda yang Kompetitif

Kamis, 28 Agustus 2025 – 17:31 WIB
Waka MPR Ibas Sebut Pendidikan Inklusif Kunci Ciptakan Generasi Muda yang Kompetitif
Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas saat berbicara dalam Seminar Kuliah Umum Kebangsaan bertema 'Program Indonesia Pintar: Generasi Kompetitif Melalui Pendidikan Inklusif' di Universitas Muhammadiyah Purworejo, Jawa Tengah. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, PURWOREJO - Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan pentingnya pendidikan sebagai jalan menuju keadilan sosial dan kemajuan bangsa.

Hal itu disampaikannya dalam Seminar Kuliah Umum Kebangsaan bertema 'Program Indonesia Pintar: Generasi Kompetitif Melalui Pendidikan Inklusif' di Universitas Muhammadiyah Purworejo, Jawa Tengah.

Ibas menegaskan pendidikan bukan hanya persoalan nilai akademik atau formalitas kelulusan, melainkan persoalan kesempatan yang setara dan harapan yang nyata bagi setiap anak bangsa.

“Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi sebagaimana amanat Pasal 31 UUD 1945,” tegas Ibas dalam keterangannya, Kamis (28/8).

Lulusan Doktor S3 (DMB 12 IPB) Insititut Pertanian Bogor itu menekankan pentingnya membekali generasi muda dengan keterampilan adaptif dan karakter kebangsaan dalam menghadapi dunia yang terus berubah dengan cepat.

“Kita hidup di era kompetitif. Dunia berubah begitu cepat. Maka generasi yang tangguh bukan hanya yang pintar, tetapi yang mampu bekerja sama, berpikir kritis, dan tetap punya hati,” ujar Ibas mengingatkan.

Menurut Ibas, pendidikan inklusif adalah kunci untuk menciptakan generasi yang kompetitif dan berkeadilan.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR itu menegaskan inklusivitas bukanlah soal belas kasihan, melainkan soal keberpihakan terhadap keadilan sosial.



TAGS   pendidikan inklusif  Edhie Baskoro Yudhoyono  Ibas  MPR RI  generasi muda  Program Indonesia Pintar  Bramantyo Suwondo M  Universitas Muhammadiyah Purworejo 
