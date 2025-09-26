Waka MPR Lestari Dorong Peningkatan Peran Penyandang Disabilitas, Ini Tujuannya

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendororong peningkatan peran penyandang disabilitas proses pembangunan.

Hal itu bertujuan untuk membangun ekosistem inklusif yang melibatkan semua pihak.

"Pelibatan aktif semua pihak, termasuk penyandang disabilitas, merupakan langkah penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berdampak merata bagi setiap warga negara," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/9).

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin mengungkapkan pihaknya menargetkan 50% penyandang disabilitas di wilayahnya dapat memanfaatkan program Kecamatan Berdaya.

Kecamatan Berdaya adalah program memberdayakan dan melindungi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan anak muda kreatif dengan menyatukan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Hingga kini Program Kecamatan Berdaya sudah berjalan di 94 kecamatan di Jawa Tengah.

Menurut Lestari, upaya melibatkan secara aktif para penyandang disabilitas dalam proses pembangunan di tingkat kecamatan harus menjadi kepedulian bersama.

"Upaya meningkatkan peran penyandang disabilitas dalam proses pembangunan itu harus dibarengi upaya mengubah paradigma, dengan memandang difabel sebagai aset dan sumber daya pembangunan, bukan beban," tutur wanita yang akrab disapa Rerie itu.