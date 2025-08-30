Close Banner Apps JPNN.com
Waka MPR Lestari Moerdijat Dukung Peningkatan Keterampilan Masyarakat Demi Tujuan Ini

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 17:51 WIB
Waka MPR Lestari Moerdijat Dukung Peningkatan Keterampilan Masyarakat Demi Tujuan Ini
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdija mendorong peningkatan keterampilan masyarakat dengan berbagai cara.

Hal ini menurutnya sebagai bagian upaya membangun kemandirian setiap anak bangsa.

"Upaya pelatihan pembuatan sabun mandi dan sabun cuci kali ini merupakan salah satu langkah meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mewujudkan kamandirian dalam keseharian," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/8).

Pernyataan itu disampaikannya dalam sambutan secara daring pada acara Peningkatan Kapasitas Pengguna Riset dan Inovasi untuk Masyarakat dalam bentuk Pelatihan Pembuatan Sabun Mandi dan Sabun Cuci Piring di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (29/8).

Acara tersebut dihadiri Anggota Komisi IX DPR Nafa Urbach dan Perekayasa Ahli Muda pada Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN Heryoki Yohanes, S.T., M.Eng.

Menurut Lestari, pengembangan kapasitas dalam bentuk keterampilan di berbagai bidang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas anak bangsa dan memberikan manfaat dalam keseharian mereka.

"Upaya pelatihan yang diinisiasi BRIN ini diharapkan mampu membuka jalan bagi masyarakat agar mampu mengambil peran dalam pengembangan ekonomi nasional," kata anggota Komisi X DPR itu.

Rerie yang akrab disapa mengemukakan keterlibatan BRIN dalam upaya pemberdayaan masyarakat menunjukkan negara hadir dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ini pesan Waka MPR Lestari Moerdijat di acara Pelatihan Pembuatan Sabun Mandi dan Sabun Cuci Piring di Magelang, simak selengkapnya

