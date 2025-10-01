Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Waka MPR Lestari Moerdijat: Ilmu dan Iman adalah Senjata Penting untuk Kuasai Dunia

Rabu, 01 Oktober 2025 – 08:56 WIB
Waka MPR Lestari Moerdijat: Ilmu dan Iman adalah Senjata Penting untuk Kuasai Dunia - JPNN.COM
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat saat menyampaikan sambutan di acara Temu Muda Inspiratif Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (30/9). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan keseimbangan antara ilmu dan iman dibutuhkan untuk mewujudkan generasi muda yang berkarakter kuat dan berdaya saing.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat memberi sambutan pada acara Temu Muda Inspiratif Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (30/9)

"Ilmu dan iman adalah senjata penting untuk menguasai dunia. Orang berilmu tanpa iman hanya akan menghadirkan kehampaan," kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Rabu (1/10).

Baca Juga:

Menurut Lestari, di tangan generasi muda, pembangunan Indonesia akan dilanjutkan.

Dia juga menegaskan perkembangan teknologi harus bisa dimanfaatkan oleh setiap generasi muda dengan penuh tanggung jawab.

Rerie yang akrab disapa itu mengungkapkan sejarah Indonesia mencatat sebagai bangsa yang besar dan kaya.

Baca Juga:

Anggota Komisi X DPR itu bahkan mengungkapkan sejak zaman Kerajaan Majapahit, Patih Gajah Mada telah mengucapkan Sumpah Palapa.

Patih Gajah Mada bertekad tidak akan beristirahat atau menikmati kesenangan (amukti palapa) sebelum mempersatukan seluruh Nusantara.

Waka MPR Lestari Moerdijat bicara pentingnya keseimbangan ilmu dan iman di acara Temu Muda Inspiratif Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto, Jawa Timur

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lestari Moerdijat  ilmu  iman  MPR RI  generasi muda  Majapahit  Bhinneka Tunggal Ika 
BERITA LESTARI MOERDIJAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp