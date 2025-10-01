Waka MPR Lestari Moerdijat: Ilmu dan Iman adalah Senjata Penting untuk Kuasai Dunia

Rabu, 01 Oktober 2025 – 08:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan keseimbangan antara ilmu dan iman dibutuhkan untuk mewujudkan generasi muda yang berkarakter kuat dan berdaya saing.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat memberi sambutan pada acara Temu Muda Inspiratif Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (30/9)

"Ilmu dan iman adalah senjata penting untuk menguasai dunia. Orang berilmu tanpa iman hanya akan menghadirkan kehampaan," kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Rabu (1/10).

Menurut Lestari, di tangan generasi muda, pembangunan Indonesia akan dilanjutkan.

Dia juga menegaskan perkembangan teknologi harus bisa dimanfaatkan oleh setiap generasi muda dengan penuh tanggung jawab.

Rerie yang akrab disapa itu mengungkapkan sejarah Indonesia mencatat sebagai bangsa yang besar dan kaya.

Anggota Komisi X DPR itu bahkan mengungkapkan sejak zaman Kerajaan Majapahit, Patih Gajah Mada telah mengucapkan Sumpah Palapa.

Patih Gajah Mada bertekad tidak akan beristirahat atau menikmati kesenangan (amukti palapa) sebelum mempersatukan seluruh Nusantara.