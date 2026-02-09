Waka MPR Lestari Moerdijat Tekankan Pentingnya Peran Komunitas Bagi Penyintas Kanker

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menekankan kehadiran dan peran komunitas sangat penting dan strategis untuk membangun solidaritas masyarakat yang mampu melahirkan kekuatan untuk menghadapi keterbatasan dalam mengatasi kanker.

Pernyataan tersebut disampaikannya pada acara HUT ke-7 Pantura Cancer Community (Pancacom) sekaligus Hari Kanker Sedunia, Minggu (8/2).

"Keberadaan komunitas seperti Pancacom sangat penting dan strategis sebagai bagian upaya menggalang solidaritas dan kekuatan masyarakat dalam menghadapi sejumlah keterbatasan dalam upaya mengatasi kanker di tanah air," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/2).

Dalam kesempatan itu, dia mengapresiasi sumbangsih Pancacom, komunitas para penyintas kanker di kawasan Pantura Jawa yang secara konsisten melakukan sosialisasi deteksi dini kanker dan mendampingi para penyintas kanker dan keluarga dalam menjalani proses pengobatan para penderita kanker.

Menurut Rerie, kiprah Pancacom dalam tujuh tahun ini adalah sebuah perjalanan panjang yang dibangun dengan komitmen dan empati kuat yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Dia menambahkan peringatan HUT ke-7 Pancacom yang berdekatan dengan peringatan Hari Kanker Sedunia 4 Februari lalu juga harus mampu menjadi momentum untuk mewujudkan semangat United by Unique atau Bersatu dalam Keunikan yang diusung masyarakat dunia.

"Semangat tersebut mengingatkan kembali bahwa setiap individu yang berhadapan dengan kanker memiliki cerita, kondisi, dan kebutuhan yang berbeda," tegas Rerie yang akrab disapa.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR itu mengatakan kanker bukan hanya persoalan medis, tetapi juga berdampak pada sisi sosial, psikologis, dan ekonomi para penderitanya.