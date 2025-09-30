Waka MPR Lestari: Orang Berilmu Tanpa Iman Hanya Menghadirkan Kehampaan

Selasa, 30 September 2025 – 20:18 WIB

jpnn.com, MOJOKERTO - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan keseimbangan antara ilmu dan iman harus dibutuhkan guna mewujudkan generasi muda yang berkarakter kuat dan berdaya saing.

Lestari berkata demikian pada acara Temu Muda Inspiratif Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (30/9).

"Ilmu dan iman adalah senjata penting untuk menguasai dunia. Orang berilmu tanpa iman hanya akan menghadirkan kehampaan," kata Lestari.

Menurut Lestari, di tangan generasi muda, pembangunan Indonesia akan dilanjutkan.

Perkembangan teknologi, tegas dia, harus bisa dimanfaatkan oleh setiap generasi muda dengan penuh tanggung jawab.

"Sejarah Indonesia mencatat sebagai bangsa yang besar dan kaya," wanita yang akrab disapa Rerie itu.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI mengungkapkan sejak zaman Kerajaan Majapahit, Patih Gajah Mada telah mengucapkan Sumpah Palapa.

Patih Gajah Mada bertekad tidak akan beristirahat atau menikmati kesenangan (amukti palapa) sebelum mempersatukan seluruh Nusantara.