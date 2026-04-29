Waka MPR Perkuat Diplomasi Infrastruktur dengan MOLIT Korea Selatan

jpnn.com, SEOUL - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), bersama delegasi anggota MPR/DPR RI serta perwakilan Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan melakukan pertemuan diplomasi kebangsaan dengan jajaran pimpinan Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT).

Delegasi Indonesia diterima langsung oleh Wakil Menteri Pertama MOLIT Kim Yi-tak, bersama jajaran pejabat strategis, termasuk Direktur Kebijakan Konstruksi Luar Negeri, pimpinan divisi pengembangan proyek, serta perwakilan Korea National Railroad Corporation.

Ibas menyampaikan bahwa hubungan Indonesia–Korea Selatan yang terjalin hampir lima dekade itu merupakan fondasi kuat untuk memperluas kerja sama strategis, khususnya di sektor infrastruktur dan transportasi.

“Indonesia hadir bukan hanya sebagai tamu, tetapi sebagai sahabat dan mitra strategis yang ingin menyelaraskan masa depan bersama. Kami percaya pengalaman Korea Selatan dalam membangun infrastruktur visioner dapat menjadi inspirasi bagi pembangunan Indonesia,” ujar Dr. Edhie Baskoro.

Wakil Dewan Penasihat KADIN tersebut menyoroti keberhasilan transformasi Seoul sebagai contoh global bagaimana pembangunan infrastruktur yang terencana mampu mendorong kemajuan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Indonesia pun berkomitmen untuk menghadirkan transformasi serupa melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan posisi strategis di jalur perdagangan dunia, Indonesia menawarkan peluang besar dalam pengembangan infrastruktur global.

Investasi di Indonesia dinilai tidak hanya berdampak nasional, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas rantai pasok dan perdagangan internasional, khususnya di kawasan Indo-Pasifik.