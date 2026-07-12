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JPNN.com - Ekonomi

Waka MPR Sebut Implementasi Biodiesel B50 Langkah Strategis Menuju Kedaulatan Energi

Minggu, 12 Juli 2026 – 22:14 WIB
Waka MPR Sebut Implementasi Biodiesel B50 Langkah Strategis Menuju Kedaulatan Energi - JPNN.COM
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian energi nasional melalui implementasi biodiesel B50. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian energi nasional melalui implementasi biodiesel B50.

Menurut Eddy, peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak, khususnya solar, sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya energi yang dimiliki Indonesia.

“Program B50 sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan energi," kata Eddy dalam keterangannya, Minggu (12/7).

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Eddy menyampaikan Indonesia memiliki sumber daya yang besar dan sudah saatnya potensi tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menilai B50 juga memiliki arti penting dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik global yang dapat berdampak terhadap harga dan pasokan energi.

“Gejolak geopolitik menunjukkan ketergantungan terhadap energi impor merupakan kerentanan strategis. Karena itu, upaya Presiden Prabowo memperkuat produksi dan pemanfaatan energi dalam negeri harus kita dukung sebagai bagian dari agenda ketahanan dan kedaulatan energi nasional,” ujarnya.

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Meski demikian, Eddy menegaskan implementasi B50 perlu disertai dengan kesiapan yang matang agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pertama, pemerintah perlu memastikan kesiapan teknis dan infrastruktur pendukung B50, mulai dari produksi, penyimpanan, distribusi, proses pencampuran hingga kompatibilitas dengan kendaraan dan mesin yang digunakan masyarakat maupun sektor industri.

Waka MPR Eddy Soeparno menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo memperkuat kemandirian energi nasional melalui implementasi biodiesel B50

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TAGS   Biodiesel B50  kedaulatan energi  Eddy Soeparno  B50  MPR RI  Presiden Prabowo 
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