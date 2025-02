Waka MPR Sebut Program CKG yang Diapresiasi WHO Bukti Aksi Nyata Presiden Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno merespons pernyataan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus yang memuji program cek kesehatan gratis (CKG) yang baru saja diluncurkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Program dinilai efektif dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengatasi penyakit lebih dini sehingga peluang kesembuhan relatif lebih tinggi.

Eddy pun meyakini program ini meningkatkan kualitas kesehatan sekaligus mencegah berbagai penyakit karena deteksi dini yang lebih cepat.

"Setelah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan, sekarang cek kesehatan gratis juga dijalankan. Aksi nyata Presiden Prabowo ini kembali menegaskan komitmennya bahwa no one is left behind. Tidak ada rakyat yang ditinggalkan," kata Eddy dalam keterangannya, Selasa (11/2).

Eddy menjelaskan program ini juga diapresiasi oleh WHO dan dianggap sebagai terobosan kebijakan preventif mencegah penyebaran penyakit.

"Saya kira apresiasi WHO cukup jelas menggambarkan urgensi program ini. Sekarang implementasinya yang harus berjalan dengan baik oleh kementerian pelaksananya," ungkap Eddy.

Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini mengatakan, data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan rata-rata usia harapan hidup Indonesia telah mencapai berbagai kemajuan dalam bidang kesehatan, seperti peningkatan usia harapan hidup tahun 2024 menjadi 74,15 tahun.

Namun, kata Eddy, Indonesia menempati peringkat ke-9 dari 10 negara di ASEAN dalam hal kematian ibu, sedangkan kematian anak menempati peringkat ke-7 dari 10 negara di ASEAN. Selain itu, angka stunting di Indonesia juga tergolong tinggi.