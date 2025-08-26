Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Waka MPR Sebut UU Terbaru Memperkuat Posisi BPKH Jaga Sustainabilitas Keuangan Haji

Selasa, 26 Agustus 2025 – 22:18 WIB
Waka MPR Sebut UU Terbaru Memperkuat Posisi BPKH Jaga Sustainabilitas Keuangan Haji - JPNN.COM
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid alias HNW saat berbicara dalam kegiatan Dialog Bisnis dan Keuangan Haji bersama BPKH dan Ikatan Guru Raudhatul Atfal (IGRA) Jakarta Selatan, Selasa (26/8). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid alias HNW menyebutkan UU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memperkuat posisi kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Dia mengungkapkan muatan penguatan BPKH tercantum di Pasal 46 mengenai Pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Dialog Bisnis dan Keuangan Haji bersama BPKH dan Ikatan Guru Raudhatul Atfal (IGRA) Jakarta Selatan, Selasa (26/8).

Baca Juga:

“Alhamdulillah hari ini Perubahan UU Haji dan Umrah telah disahkan di Rapat Paripurna DPR RI. Dalam kaitannya dengan keuangan haji maka undang-undang terbaru jelas semakin memperkuat kelembagaan BPKH dalam rangka menjaga sustainabilitas keuangan haji,” ujar HNW dalam keterangannya, Selasa (26/8).

Anggota DPR Fraksi PKS ini menyampaikan terdapat dua perubahan redaksional yang terlihat minor tapi memiliki dampak yang sangat penting di Pasal 46 tersebut.

Pertama, di ayat (1) ada tambahan muatan untuk mempertimbangkan keberlanjutan keuangan haji dalam menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Baca Juga:

Kedua, munculnya muatan baru yang melibatkan BPKH dalam pembahasan usulan besaran BPIH bersama Menteri Haji dan DPR (ayat 4).

Pada RUU awal usulan DPR, frasa yang digunakan adalah 'dapat melibatkan'.

Waka MPR Hidayat Nur Wahid merespons disahkannya perubahan UU Haji dan Umrah dalam Rapat Paripurna DPR

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   UU Haji  Perubahan UU Haji  Hidayat Nur Wahid  MPR RI  BPKH  Keuangan Haji  haji  Biaya Haji 
BERITA UU HAJI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp