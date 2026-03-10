Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Waka MPR Soroti Longsor Bantargebang, Alarm Krisis Sampah, Perlu Solusi

Selasa, 10 Maret 2026 – 14:03 WIB
Waka MPR Soroti Longsor Bantargebang, Alarm Krisis Sampah, Perlu Solusi - JPNN.COM
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menanggapi longsor sampah di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang menelan korban empat orang tewas. Foto: dok MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menanggapi longsor sampah di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang menelan korban empat orang tewas.

Dia menegaskan peristiwa ini adalah alarm krisis sampah yang saat ini terjadi di beberapa kota besar di Indonesia.

"Saya mengucapkan belasungkawa atas tewasnya sejumlah pekerja yang ada di Bantargebang tertimbun oleh tumpukan sampah. Bagaimanapun seharusnya keselamatan pekerja dan warga harus jadi yang utama,” kata Eddy dalam siaran persnya.

Baca Juga:

Politikus Partai PAN itu Eddy menjelaskan persoalan sampah di Indonesia saat ini sudah berada pada tahap yang sangat serius.

Setiap tahun Indonesia memproduksi sekitar 56 juta ton sampah, tetapi yang benar-benar bisa dikelola dengan baik baru sekitar 40 persen.

Artinya, masih ada sebagian besar sampah yang belum tertangani secara optimal.

Baca Juga:

Menurut Eddy, kondisi di TPST Bantargebang menggambarkan betapa akutnya persoalan sampah ini.

Ketinggian gunungan sampah di lokasi tersebut bahkan telah mencapai tingkat yang bisa disamakan dengan gedung bertingkat sekitar 16 hingga 17 lantai.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menanggapi longsor sampah di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang menelan korban empat orang tewas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MPR RI  Bantargebang  Longsor  krisis sampah 
BERITA MPR RI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp