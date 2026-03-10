Waka MPR Soroti Longsor Bantargebang, Alarm Krisis Sampah, Perlu Solusi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menanggapi longsor sampah di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang menelan korban empat orang tewas.

Dia menegaskan peristiwa ini adalah alarm krisis sampah yang saat ini terjadi di beberapa kota besar di Indonesia.

"Saya mengucapkan belasungkawa atas tewasnya sejumlah pekerja yang ada di Bantargebang tertimbun oleh tumpukan sampah. Bagaimanapun seharusnya keselamatan pekerja dan warga harus jadi yang utama,” kata Eddy dalam siaran persnya.

Politikus Partai PAN itu Eddy menjelaskan persoalan sampah di Indonesia saat ini sudah berada pada tahap yang sangat serius.

Setiap tahun Indonesia memproduksi sekitar 56 juta ton sampah, tetapi yang benar-benar bisa dikelola dengan baik baru sekitar 40 persen.

Artinya, masih ada sebagian besar sampah yang belum tertangani secara optimal.

Menurut Eddy, kondisi di TPST Bantargebang menggambarkan betapa akutnya persoalan sampah ini.

Ketinggian gunungan sampah di lokasi tersebut bahkan telah mencapai tingkat yang bisa disamakan dengan gedung bertingkat sekitar 16 hingga 17 lantai.