Waka MPR: Strategi Komprehensif Jadi Kunci Percepatan Kompetensi Guru

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan upaya percepatan penguatan kompetensi guru untuk mewujudkan pendidikan harus didukung dengan data akurat dan strategi yang komprehensif.

"Saat ini, kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan guru kompeten di lapangan masih sangat tinggi, sehingga perlu strategi yang komprehensif untuk mempercepat kompetensi guru dalam menjalankan sistem pendidikan yang inklusif," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/7).

Data Kemendikdasmen per September 2025 mencatat, terdapat 363.921 murid penyandang disabilitas di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Waka MPR Dorong Penguatan Sistem Perlindungan Anak Sejak Dini Lewat Gerak Bersama

Dari jumlah tersebut, 199.375 murid belajar di 60.910 satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif (SPPI).

Namun, dia menyayangkan fakta bahwa hanya sekitar 15% dari total SPPI yang memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK).

"Kondisi ini adalah hambatan serius dalam mewujudkan layanan pendidikan yang setara. Untuk itu, upaya peningkatan jumlah guru yang mampu mendidik anak berkebutuhan khusus harus segera direalisasikan. Ini bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas kompetensi yang harus dikejar," tegas Rerie, sapaan akrab Lestari.

Percepatan kompetensi itu, menurut Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI tersebut membutuhkan langkah-langkah nyata dan terukur.

Dia mendukung penuh program pemerintah yang menargetkan pelatihan bagi 1.500 guru di 25 provinsi sepanjang tahun 2026 untuk mencapai tingkat mahir.