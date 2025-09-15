Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Waka MPR Tegaskan Pentingnya Pendidikan Berkualitas untuk Wujudkan SDM Berdaya Saing

Senin, 15 September 2025 – 21:24 WIB
Waka MPR Tegaskan Pentingnya Pendidikan Berkualitas untuk Wujudkan SDM Berdaya Saing - JPNN.COM
Waka MPR Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya pendidikan berkualitas untuk mewujudkan SDM nasional yang berdaya saing. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya pendidikan berkualitas sebagai kebutuhan yang mendesak untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) nasional yang kompetitif di kancah global.

"Mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi setiap anak bangsa merupakan kebutuhan yang mendesak untuk direalisasikan sebagai bagian proses pembangunan SDM nasional," kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Senin (15/9).

Dia menyampaikan Bank Dunia dalam laporannya pada tahun 2020 yang berjudul 'The Promise of Education in Indonesia' memperingatkan bahwa learning poverty (kemiskinan pembelajaran) yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas nasional.

Sebaliknya, investasi dalam pendidikan bermutu memiliki Return on Investment (ROI) yang sangat tinggi.

Menurut Lestari, catatan tersebut harus mendapatkan perhatian serius dan dipahami semua pihak, bahwa keberhasilan pencapaian pembangunan di sektor pendidikan dapat mempengaruhi produktivitas nasional.

"Apalagi, catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMA/sederajat masih berada di angka 79,77 persen. Artinya, masih banyak anak Indonesia yang tidak dapat mengakses pendidikan menengah," ujar Rerie yang akrab disapa.

Sementara itu, lanjut Rerie, Program for International Student Assessment (PISA) 2022 yang dirilis Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menempatkan Indonesia di peringkat bawah dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains.

Skor Indonesia untuk membaca (359), matematika (366), dan sains (383) masih di bawah rata-rata negara OECD.

TAGS   Pendidikan berkualitas  Lestari Moerdijat  MPR RI  SDM berdaya saing  pendidikan  OECD 
