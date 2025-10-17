Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Waka MPR Tekankan Pentingnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di ESG Now Award 2025

Jumat, 17 Oktober 2025 – 10:52 WIB
Waka MPR Tekankan Pentingnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di ESG Now Award 2025 - JPNN.COM
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno (kiri) turut menyerahkan piagam dan trofi kepada para pemenang dari berbagai kategori saat menghadiri ajang ESG Now Award 2025 yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (16/10). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menghadiri ajang ESG Now Award 2025 yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (16/10).

Acara ESG Now ini memberikan penghargaan kepada para pelaku usaha, perusahaan, komunitas, dan institusi yang dinilai konsisten menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam aktivitas mereka.

Dalam kesempatan itu, Menko Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno turut menyerahkan piagam dan trofi kepada para pemenang dari berbagai kategori.

Eddy Soeparno mengapresiasi langkah Republika dalam mendorong kesadaran penerapan ESG di berbagai sektor.

Menurutnya, penerapan prinsip keberlanjutan menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan.

“Apresiasi ini diberikan kepada mereka yang memang konsisten dan sungguh-sungguh melaksanakan kegiatan-kegiatan ESG. Saya juga memberikan apresiasi kepada para pelaku usaha yang mampu menjaga keberlanjutan dalam pengembangan usahanya,” ujar Eddy dalam keterangannya, Jumat (17/10).

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan harus menjadi arah pembangunan nasional.

Hal tersebut, kata dia, penting untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial tanpa mengorbankan generasi mendatang.

Waka MPR Eddy Soeparno bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan menghadiri ajang ESG Now Award 2025, begini pesannya

pertumbuhan ekonomi  berkelanjutan  ESG Now Award  Eddy Soeparno  MPR RI  Zulkifli Hasan  pelaku usaha 
