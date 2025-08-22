Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Waka MPR: Tingkatkan Kemampuan Peserta Didik Harus Konsisten & Terukur

Jumat, 22 Agustus 2025 – 18:40 WIB
Wakil MPR Lestari Moerdijat. Foto: dok MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan upaya meningkatkan kemampuan peserta didik harus konsisten dan terukur dilakukan.

Langkah itu agar berbagai kebijakan yang diterapkan berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan peserta didik merupakan langkah yang baik. Asalkan langkah tersebut dilakukan secara konsisten dan terukur," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/8).

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Selasa (19/8), meluncurkan Gerakan Numerasi Nasional (GNN) guna mengejar skor PISA yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Sebagai catatan skor PISA Indonesia pada 2022 untuk literasi membaca 359 dan skor matematika 366.

Sementara target skor PISA untuk Indonesia dalam RPJMN 2025-2029, yakni 409 untuk membaca dan 419 untuk matematika.

Sederet kegiatan yang direncanakan sebagai bagian dari GNN itu antara lain penayangan siniar (podcast) tematik secara berkala, pembekalan guru, dan penerbitan buku numerasi bagi keluarga.

Menurut Lestari, sejumlah kegiatan yang direncanakan tersebut harus benar-benar mampu direalisasikan dan dapat mendorong pencapaian sejumlah target yang telah ditetapkan.

