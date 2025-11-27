Close Banner Apps JPNN.com
Wakaf Air Bersih ke-62 BWA Resmi Mengalir untuk Warga Panggungrejo

Kamis, 27 November 2025 – 21:56 WIB
Wakaf Air Bersih ke-62 BWA Resmi Mengalir untuk Warga Panggungrejo
BWA meresmikan sarana air bersih wakaf ke-62 untuk warga Panggungrejo, Blitar, Jawa Timur. Foto: BWA

jpnn.com, BLITAR - Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) meresmikan sarana air bersih wakaf ke-62 di Dusun Kalisuko, Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, pada Rabu (26/11).

Fasilitas ini menjadi bagian dari upaya BWA meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat di daerah dengan keterbatasan sumber air.

Peresmian berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran Direksi BWA, termasuk CEO Ustaz M. Ichsan Salam, Direktur Program dan Fundraising Ustaz Heru Binawan, serta Direktur Networking Ustaz Hazairin Hasan.

Mereka menegaskan pentingnya menghadirkan fasilitas air bersih yang berkelanjutan sebagai amanah dari para wakif dan donatur.

Perwakilan pemerintah daerah turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Kepala Desa Panggungrejo dan Kepala Kecamatan Panggungrejo.

Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap program wakaf sarana air bersih di wilayah Blitar.

Staf Ahli Gubernur Jawa Timur, Dr. Purn. Nora Lelyana M.H.Kes, juga menyampaikan sambutan mengenai pentingnya menjaga ketersediaan air bersih untuk kesehatan dan kesejahteraan warga.

CEO BWA, Ustaz M. Ichsan Salam, dalam sambutannya menyampaikan bahwa fasilitas ini menjadi titik ke-62.

BWA meresmikan sarana air bersih wakaf ke-62 untuk warga Panggungrejo, Blitar, Jawa Timur.

