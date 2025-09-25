Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Waketum Bamus Ajak Pelaku Budaya Betawi Tingkatkan Kreativitas

Kamis, 25 September 2025 – 19:34 WIB
Waketum Bamus Ajak Pelaku Budaya Betawi Tingkatkan Kreativitas - JPNN.COM
Dialog Interaktif Bamus Betawi di Kawasan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (25/9/2025). Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Bamus Betawi yang juga mantan anggota DPRD DKI Munir Arsyad menilai Jakarta akan selamanya jadi etalase budaya Betawi.

Bahkan, menurutnya, pemindahan Ibu Kota Negara bisa menjadi peluang bagi pelaku kebudayaan Betawi untuk berkembang.

Sebab, Jakarta akan naik level bertransformasi menjadi kota global.

Baca Juga:

Hal ini disampaikan Munir dalam Dialog Interaktif Bamus Betawi di Kawasan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (25/9).

Diskusi ini bertema 'Transformasi Jakarta dari Ibu Kota Negara Menuju Kota Global dan Berbudaya yang Berkelanjutan'.

“Bagaimana pun juga Jakarta tetap punya kita yang perlu dikembangkan, dilestarikan dan dimajukan budayanya. Sehingga diharapkan pelaku kesenian ormas-ormas Betawi bisa meningkat potensi ekonominya juga,” ujar Munir.

Baca Juga:

Ia menekankan, bahwa transformasi Jakarta menuju kota global justru bisa menjadi peluang bagi pelaku kesenian budaya Betawi. Mengingat, peran budaya Betawi sebagai identitas asli kota ini.

"Pelaku ekonomi budaya Betawi, seperti para pengrajin, seniman, dan pelaku usaha kuliner khas Betawi, ini peluang ke depan. Kita bisa bekerja sama dengan sebagai pihak untuk mempromosikan budaya ataupun dalam aspek komersial ke level global," katanya.

Penindahan Ibu Kota Negara bisa menjadi peluang bagi pelaku kebudayaan Betawi untuk berkembang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Betawi  Budaya Betawi  Jakarta  Bamus Betawi 
BERITA BETAWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp