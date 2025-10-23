Close Banner Apps JPNN.com
Waketum Golkar Dukung Pemerintah Menetapkan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Kamis, 23 Oktober 2025 – 13:07 WIB
Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua ke-15 MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden kedua RI Soeharto pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 mendatang.

"Penghargaan ini menjadi wujud rasa terima kasih negara ke pemimpin yang telah menegakkan sendi-sendi pembangunan nasional," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar itu melalui keterangan persnya, Kamis (23/10).

Diketahui, Kementerian Sosial telah menyerahkan 40 nama tokoh yang diusulkan sebagai calon pahlawan nasional.

Usual telah disampaikan kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Nama Soeharto termasuk di dalam daftar tersebut. 

Menurut Bamsoet, masuknya nama Soeharto dalam daftar calon pahlawan nasional sudah melalui kajian dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). 

"Proses tersebut tidak sekadar menimbang jasa masa lalu mantan Presiden Soeharto, tetapi juga meneguhkan rasa kebangsaan dan penghormatan terhadap sejarah perjuangan pembangunan," ujar Bamsoet.

Toh, kata dia, TAP Nomor XI/MPR/1998 telah dicabut pada Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR 2019-2024 di Gedung Parlemen, pada 25 September 2024.

Dari situ, kata Bamsoet, sudah tidak ada halangan bagi negara menganugerahkan gelar pahlawan nasional bagi Soeharto secara politik.

