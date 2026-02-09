Waketum NasDem Nilai Wacana 2 Periode Prabowo Masuk Akal

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menilai wacana mengenai Presiden Prabowo Subianto yang maju untuk periode kedua adalah wacana yang masuk akal. Penilaian ini didasarkan pada tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan yang disebutnya hampir mencapai 80 persen.

"Makanya dengan pertimbangan pertimbangan itu wacana dua periode itu kan ya masuk akal," kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/2).

Saan menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik yang tinggi merupakan hal yang membahagiakan dan menjadi dasar apresiasi terhadap kinerja Presiden.

"Apa yang dilakukan Pak Prabowo satu tahun lebih ini kan berarti juga mendapatkan apresiasi," ujarnya.

Pernyataan ini menyusul seruan serupa dari dalam koalisi pemerintah.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani telah menyerukan dukungan bagi Prabowo untuk dua periode dalam HUT partainya.

Dukungan terbuka juga telah disampaikan oleh pimpinan partai koalisi seperti PAN dan PKB untuk pencalonan Prabowo pada Pilpres 2029.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono menyebut adanya cita-cita yang sama di antara partai-partai pendukung pemerintahan untuk mengusung Prabowo kembali pada periode kedua. (antara/jpnn)