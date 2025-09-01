Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Wakil China Masih Digdaya, Pulang dengan 2 Gelar dari Kejuaraan Dunia 2025

Senin, 01 September 2025 – 06:00 WIB
Selebrasi tunggal putra China, Shi Yu Qi setelah raih gelar juara BWF World Championships 2025 di Adidas Arena, Paris, Minggu (31/8). Foto: Dokumentasi BWF Media

jpnn.com - China membawa pulang dua gelar dari ajang BWF World Championships atau Kejuaraan Dunia 2025.

Dalam laga yang digelar di Adidas Arena, Paris, Minggu (31/8/2025), dua pebulu tangkis Negeri Tirai Bambu yaitu Shi Yu Qi (tunggal putra) dan Liu Sheng Shu/Tan Ning (ganda putri) naik podium juara.

Shi Yu Qi mampu mengatasi perlawanan tunggal putra Thailand Kunlavut Vitidsarn lewat pertarungan rubber game 19-21, 21-10, 21-18.

Kemenangan ini mengakhiri paceklik gelar tunggal putra China yang telah berlangsung sejak 2015.

Sebelumnya, wakil China terakhir yang berhasil menjadi juara ialah Chen Long di Istora Senayan, Jakarta, seusai mengalahkan Lee Chong Wei dengan skor 21-14, 21-17.

Dari sektor ganda putri, Liu Sheng Shu/Tan Ning mampu mengalahkan pasangan Malaysia Pearly Tan/Thinaah Muralitharan dengan skor 21-14, 20-22, 21-17. Gelar ini menjadi trofi juara dunia pertama bagi mereka.

Secara keseluruhan, China menempatkan lima wakil di semua sektor. Namun, Chen Yu Fei (tunggal putri), Chen Bo Yang/Liu Yi (ganda putra), serta Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (ganda campuran) harus puas menjadi runner up.

Praktis, tiga gelar lainnya terbagi rata untuk Akane Yamaguchi (Jepang), Kim Won-ho/Seo Seung-jae (Korea Selatan), dan Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (Malaysia).(mcr16/jpnn)

