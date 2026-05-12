JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Wakil Indonesia Berguguran di 16 Besar Thailand Open 2026, Hanya Tersisa 2 Pasangan

Jumat, 15 Mei 2026 – 00:10 WIB
Pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin saat berlaga dalam Thailand Open 2026 di Nimibutr Stadium, Bangkok, Kamis (14/5). Foto: Dok. Humas PP PBSI

jpnn.com, THAILAND - Awan hitam masih menaungi tim bulu tangkis Indonesia seusai rentetan hasil buruk di tur Eropa serta Badminton Asia Champions (BAC) 2026.

Pada ajang Thailand Open 2026, pebulu tangkis Indonesia yang melangkah ke perempat final hanya tersisa dua.

Hasil tersebut di luar prediksi lantaran delapan wakil Indonesia mampu tembus babak 16 besar.

Kini tersisa Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (ganda putra) dan Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine (ganda putri).

Leo/Daniel mampu melangkah seusai mengalahkan wakil China, Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi dua gim langsung 21-16, 21-13.

Kemenangan ini mengantarkan pasangan asal klub PB Djarum tersebut jumpa wakil tuan rumah, Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul.

Dari sektor ganda putri, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine mampu melangkah seusai mengalahkan wakil China, Luo Yi/Wang Ting Ge dengan skor 25-23, 21-13.

Kemenangan ini mengantarkan Isyana/Rinjani menantang unggulan pertama asal Jepang, Rin Iwanaga/Kie Nakanishi.

Thailand Open 2026  Thailand Open  Timnas Indonesia  Timnas Bulu Tangkis 

