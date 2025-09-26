Wakil Indonesia Digdaya di Perempat Final Korea Open 2025, Satu Tiket Final Terkunci

Jumat, 26 September 2025 – 19:04 WIB

jpnn.com - Pebulu tangkis Indonesia tampil apik di perempat final Korea Open 2025 dengan mengirimkan lima wakil ke empat besar.

Berlaga di Suwon Gymnasium, Jumat (26/9/2025), dua tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonatan Christie, sukses melangkah ke semifinal turnamen BWF Super 500 tersebut.

Alwi menyingkirkan wakil China Weng Hong Yang lewat pertarungan tiga gim 4-21, 21-16, 21-17. Sementara itu, Jojo -sapaan Jonatan- menaklukkan Kenta Nishimoto (Jepang) dua gim langsung 21-14, 21-8.

Di babak semfiinal, Alwi dan Jojo akan saling sikut demi satu tiket puncak Korea Open 2025.

Dengan hasil ini, sektor tunggal putra Indonesia memastikan satu tempat di partai final.

Selain itu, hasil apik juga diraih oleh Putri Kusuma Wardani (tunggal putri), Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (ganda putra) dan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah (ganda campuran).

Baca Juga: Alwi Farhan dan Jonatan Christie Andalan Indonesia Perempat Final Korea Open 2025

Putri KW melangkah ke semifinal setelah mengalahkan andalan tuan rumah, Kim Ga-eun dengan skor 21-16, 21-15.

Hasil ini membuat pemain asal klub Exist Badminton Club itu akan jumpa tunggal putri Jepang Akane Yamaguchi.