JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Wakil Kepala BGN Minta Maaf atas Kasus Keracunan MBG

Jumat, 26 September 2025 – 17:01 WIB
Agenda Insight Session with BGN, di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/9). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang meminta maaf atas banyaknya kasus keracunan akibat makan bergizi gratis (MBG).

Hal itu dia ungkapkan Nanik dalam agenda Insight Session with BGN, pada Jumat (26/9).

Nanik mengaku permintaan maaf itu atas nama Badan Gizi Nasional dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Yang paling penting dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia, saya mohon maaf,” ucap Nanik di Kantor BGN, Jakarta Pusat.

Menurut dia, rentetan kejadian keracunan MBG beberapa waktu belakangan 80 persen adalah karena SOP. Baik dari pihak BGN maupun SPPG di berbagai titik.

Kesalahan tersebut karena kurangnya pengawasan dan ketelitian sebelum menyalurkan MBG ke sekolah.

“Di mana kami berarti masih kurang lagi pengawasannya. Jadi, ya sudahlah pokoknya kami mengaku salah. Kami mengaku salah atas apa yang terjadi insiden pangan, ya,” kata dia.

Eks Wakil Kepala BP Taskin itu menuturkan bahwa baik BGN dan pihak SPPG bertanggung jawab sepenuhnya atas kasus keracunan yang dialami siswa.

