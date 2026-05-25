Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya Bantah Kabar OTT oleh Kejaksaan Agung

Senin, 25 Mei 2026 – 14:21 WIB
Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya Bantah Kabar OTT oleh Kejaksaan Agung - JPNN.COM
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Irjen Pol. (Purn) Sony Sonjaya (tengah) memberikan keterangan pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (25/5/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya membantah kabar yang menyebut dirinya terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh aparat penegak hukum (APH).

Sony menegaskan dirinya dalam kondisi baik dan tidak pernah diamankan terkait isu yang beredar tersebut. Hal itu disampaikannya saat berada di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

“Saya responnya, hari ini ada di sini berbicara dengan rekan-rekan (media),” kata Sony kepada wartawan.

Baca Juga:

Sebelumnya, pada Kamis (21/5), beredar informasi di kalangan awak media yang menyebut Sony terkena OTT oleh salah satu APH, yakni Kejaksaan Agung. Informasi tersebut kemudian menyebar luas dan menjadi perbincangan publik.

Menanggapi isu tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Republik Indonesia Anang Supriatna memastikan kabar itu tidak benar.

“Tidak ada,” ujar Anang.

Baca Juga:

Sony diketahui menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi. Selain itu, ia juga merupakan Ketua Tim Verifikasi BGN yang bertugas memimpin dan mengoordinasikan percepatan proses verifikasi dan validasi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebelum pensiun, Sony merupakan perwira tinggi Polri yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di tingkat polres, polda, hingga Bareskrim Polri. (antara/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!

Sony Sonjaya membantah kabar OTT dan Kejagung memastikan informasi itu tidak benar.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BGN  MBG  Sony Sonjaya  Kasus 
BERITA BGN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp