Wakil Ketua DPR Adies Kadir Resmi Jadi Profesor Kehormatan dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI 2024-2029 Adies Kadir dikukuhkan secara resmi sebagai Profesor Kehormatan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang dalam Rapat Senat Terbuka Unnisula di Semarang, Sabtu (29/11/2025).

Pengukuhan Profesor Kehormatan Adies Kadir juga dihadiri Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan Sufmi Dasco Ahmad,

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad; Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Selain itu, hadir juga Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) Prof. Dr. H. Sunarto, SH., MH., dan beberapa Menteri Merah Putih seperti Menteri Komdigi Meutya Hafid, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji dan serta koleganya di DPR RI maupun DPP Partai Golkar seperti Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Prof Dr Henry Indraguna yang juga Profesor dan Guru Besar Unissula.

Legislator DPR RI tiga periode ini membacakan orasinya berjudul “Menembus Batas: Revitalisasi Komisi Yudisial Dalam Sistem Peradilan Indonesia.”

Prof Adies menegaskan perlunya Komisi Yudisial diberi kewenangan investigasi pro-justisia tanpa menunggu laporan.

Selain itu, kata dia, harus ada sistem pelaporan etik digital yang terbuka untuk publik serta dewan etik permanen yang melibatkan akademisi dan masyarakat sipil.

“Tujuannya jelas agar independensi hakim terlindungi sepenuhnya dari intervensi politik maupun oligarki," ujar Prof Adies kepada suarakrya.id di Semarang.