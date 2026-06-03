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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Wakil Ketua Komisi III DPR Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi Program MBG di BGN

Rabu, 03 Juni 2026 – 12:49 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi Program MBG di BGN - JPNN.COM
Kantor Kejagung. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN).

Pernyataan itu disampaikan Sahroni merespons penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejagung di kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (3/6).

"Kami di Komisi III mendukung penuh langkah kejaksaan menindak tegas apabila terjadi korupsi di proyek MBG," kata Sahroni kepada wartawan, Rabu.

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Politikus Partai NasDem itu menilai program MBG merupakan program yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Namun, besarnya anggaran yang digelontorkan membuat program tersebut rawan disalahgunakan.

"MBG merupakan proyek yang sangat mulia dari pemerintah, tetapi karena dananya begitu besar, saya yakin sangat rawan terjadi korupsi," ujarnya.

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Sahroni juga menilai langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian pimpinan BGN menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan.

Menurut dia, penggeledahan yang dilakukan Kejagung juga menjadi bagian dari upaya menjaga program tersebut tetap berada pada jalur yang benar.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Kejagung yang mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG di BGN.

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TAGS   Dugaan Korupsi Program MBG  BGN  Kejagung  DPR RI 

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